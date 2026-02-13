Main Menu

  • Bilaspur: फोरलेन पर चैकिंग कर रही पुलिस ने युवक से बरामद किया चिट्टा

Edited By Vijay, Updated: 13 Feb, 2026 03:48 PM

police checking on the four lane recovered chitta from a youth

पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतते हुए फोरलेन भगेड़ के साथ बागठेड़ू के पास एक युवक को 5.9 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

घुमारवीं (जम्वाल): पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्ती बरतते हुए फोरलेन भगेड़ के साथ बागठेड़ू के पास एक युवक को 5.9 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। पुलिस थाना घुमारवीं की टीम नियमित गश्त और नाकाबंदी के दौरान वीरवार को फोरलेन पर चैकिंग कर रही थी।

इसी क्रम में बागठेड़ू के समीप एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। उसकी संदिग्ध हरकतें देखकर पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी में उसके कब्जे से 5.9 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान सुखवीर सिंह उर्फ सक्की (33) निवासी गांव बागठेड़ू, डाकघर भगेड़ के रूप में हुई है। डीएसपी विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने जनता से नशामुक्ति अभियान में सहयोग का आग्रह किया है।

