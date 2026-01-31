Himachal: पुलिस ने फोरलेन पर कार से बरामद की चरस की बड़ी खेप, नालागढ़ के 3 तस्कर गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर थाना सदर पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 किलो 170 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है।

बिलासपुर (बंशीधर): हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर थाना सदर पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 किलो 170 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सोलन जिले के नालागढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस की टीम ने फोरलेन पर स्थित पट्टा नामक स्थान पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तभी मंडी की ओर से आ रही एक कार (HR 70E-8544) को जांच के लिए रोका गया। कार में तीन युवक सवार थे। पुलिस को देखकर उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनकी पहचान चानन दास (26) निवासी डाडी खेड़ा, सलीम मुहम्मद (49) निवासी नानोवाल और कमल कुमार (40) निवासी खेडी, तहसील नालागढ़ व जिला सोलन के रूप में हुई है।

एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि चरस की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। मामले की गहनता से जांच जारी है।