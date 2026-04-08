Una: खैर तस्करों के मंसूबों पर फिरा पानी, अवैध लकड़ी से लदी पिकअप जीप जब्त

वन विभाग और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। कार्रवाई के दौरान टकारला गांव के पास जंगल से आ रही एक पिकअप जीप को रोककर उसमें लदी खैर की कीमती लकड़ी बरामद की गई।

अम्ब (अश्विनी): वन विभाग और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। कार्रवाई के दौरान टकारला गांव के पास जंगल से आ रही एक पिकअप जीप को रोककर उसमें लदी खैर की कीमती लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने वाहन और लकड़ी को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को वन विभाग की टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान टकारला (साधा वाला चौ) के पास जंगल की ओर से आती एक पिकअप जीप पर उन्हें संदेह हुआ। टीम ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया और जांच शुरू की। तलाशी लेने पर गाड़ी में खैर की लकड़ी लदी हुई पाई गई, जिसकी ढुलाई के लिए चालक के पास कोई भी वैध अनुमति या दस्तावेज नहीं थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन खंड अधिकारी अम्ब संजीव कुमार ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में गाड़ी की दोबारा जांच की और लकड़ी की पैमाइश की। इस दौरान गाड़ी से खैर के 12 मौछे और एक जड़ बरामद हुई।

डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बरामद लकड़ी और पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 32, 33, 41 और 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी में और कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।

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