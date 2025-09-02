दहशत में लोग! मंडी में गुरुद्वारा साहिब के पास भारी भूस्खलन... घरों पर मंडरा रहा खतरा, छोड़कर भागे लोग

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में मॉनसून की मार लगातार जारी है, जिसकी वजह से आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मंडी के पड्डल वार्ड में गुरुद्वारे के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना के कारण, करीब आधा...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में मॉनसून की मार लगातार जारी है, जिसकी वजह से आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में मंडी के पड्डल वार्ड में गुरुद्वारे के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना के कारण, करीब आधा दर्जन घर खतरे की जद में आ गए हैं और प्रशासन को एहतियात के तौर पर इन घरों को तुरंत खाली करवाना पड़ा है।

दहशत में लोग और बेहाल प्रशासन

बीती रात, जब भूस्खलन हुआ, तो एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इस धमाके से घबराकर पूरे मुहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। एक घर की छत पर तो पूरा मलबा जमा हो गया है और एक बड़ी चट्टान भी लटक रही है, जो कभी भी गिर सकती है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है ताकि खतरे को कम किया जा सके। लोगों को मजबूरन अपने घरों को छोड़कर दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ी है।

बदबूदार पानी और सीवरेज की समस्या

इस भूस्खलन से प्रभावित लोगों की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होतीं। लोगों ने बताया कि उनके घरों में लगातार रिसाव हो रहा है, जिसमें सीवरेज का गंदा पानी और मल भी शामिल होता है। उन्होनें कहा कि घरों के नीचे इतना पानी भर गया है कि उसे मोटर लगाकर निकालना पड़ रहा है। बदबू की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के बारे में प्रशासन और नगर निगम को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ भी गहरा गुस्सा जताया है, क्योंकि उनकी समस्याएं अनसुनी की जा रही हैं।

रात भर चला डर का माहौल

रात करीब 8:30 बजे भूस्खलन के धमाके के बाद, खतरे वाले घरों के लोग तो भागे ही, लेकिन उन्हें देखकर पूरे मुहल्ले में अफरातफरी मच गई। लोग डर के मारे अपने-अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागे। पूरी रात यहां डर का माहौल बना रहा। हालांकि, मौके पर पहुंची नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीमों ने लोगों को समझाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।