Solan: कालका के सनवारा में लैंडस्लाइड, शिमला से कालका 2 ट्रेनें हुईं लेट

क्षेत्र में शनिवार रात से हो रही बारिश से शिमला से कालका रेलवे मार्ग सनवारा से कोटि के बीच लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ।

परवाणू (विकास): क्षेत्र में शनिवार रात से हो रही बारिश से शिमला से कालका रेलवे मार्ग सनवारा से कोटि के बीच लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ। जानकारी के अनुसार पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने से ट्रैक को नुक्सान पहुंचा है, जिसे ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते शिमला से कालका जाने वाली डाऊन मिस व ट्रेन संख्या 52458 ट्रेनें ट्रैक क्लीयर होने तक बीच में खड़ी रहीं। जानकारी के अनुसार शाम 3.49 पर विभाग को सूचना मिली कि लैंडस्लाइड के चलते ट्रैक बाधित हो गया है। ट्रैक को खोलने का कार्य किया जा रहा था।