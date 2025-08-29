Mandi: मंडी-मनाली फोरलेन पर 9 मील के पास धंसी सड़क

मंडी-मनाली फोरलेन पर समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 9 मील में सड़क का बाईं ओर का करीब 15-20 मीटर हिस्सा नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया है तथा अहम बात यह है कि सड़क को सहारा देने वाली दीवार भी टूट गई है।

पंडोह (देशराज): मंडी-मनाली फोरलेन पर समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 9 मील में सड़क का बाईं ओर का करीब 15-20 मीटर हिस्सा नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया है तथा अहम बात यह है कि सड़क को सहारा देने वाली दीवार भी टूट गई है। यह स्थिति भी फोरलेन निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही का नतीजा मानी जा रही है।

स्थानीय निवासी जोगिंद्र ने बताया कि इस समस्या का मुख्य कारण फोरलेन कंपनी द्वारा पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं करना है। सड़क के ऊपर से बहने वाला पानी नीचे तक गया, जिससे सड़क को नुक्सान हुआ। उन्होंने कंपनी से जल्द से जल्द एक छोटी पुलिया बनाने और पानी की उचित निकासी करने की मांग की है।

जल्द शुरू करेंगे मुरम्मत कार्य

एनएचएआई के अधिकारी राजेश मिश्रा का कहना है कि भारी बारिश के कारण सड़क को नुक्सान पहुंचा है। जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल यातायात के लिए सड़क की दूसरी लेन खुली है और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।