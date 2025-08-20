Main Menu

Mandi: मंडी-पठानकोट एनएच-154 बंद, छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग घोषित

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 10:09 PM

padhar mandi pathankot nh 154 closed

बारिश के चलते एनएच-154 (पधर-मंडी मार्ग) बिजनी के पास मलबा आने से बंद हो गया है। एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि एनएच को खोलने में समय लगेगा, इसलिए छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

पधर (किरण): बारिश के चलते एनएच-154 (पधर-मंडी मार्ग) बिजनी के पास मलबा आने से बंद हो गया है। एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि एनएच को खोलने में समय लगेगा, इसलिए छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। मंडी की ओर जाने के लिए यात्री साहल-गरलोग-कटिंडी मार्ग, वहीं पधर की ओर आने वाले यात्री कटिंडी-नगरोटा-पाली मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समय बाद इन मार्गों पर यातायात को एकतरफा (वन-वे) कर दिया जाएगा, ताकि जाम की स्थिति न बने।

उन्होंने बड़े वाहन चालकों से अपील की है कि वे अभी कुछ समय के लिए जहां हैं, वहीं सुरक्षित स्थान पर रुकें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। एसडीएम ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पधर-डायना पार्क-कटिंडी रोड का निरीक्षण किया जा रहा है। यदि सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित पाया गया तो इसे भी खोला जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करें और अनावश्यक यात्रा से बचें, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।

