Himachal: जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा प्रहार, बोले-IGMC में मरीजों को मिल रहा अधूरा इलाज

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं और बीमारों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।

शिमला (हैडली): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं और बीमारों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आईजीएमसी में कैंसर की दवा तक उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं और ओपन हार्ट सर्जरी के रोगियों को ऑप्रेशन बैड से वापस लौटाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोलना बहुत ही बेशर्मी की बात है। उन्होंने सवाल दागा कि क्या इस सरकार का एकमात्र एजैंडा और गवर्नैंस का मॉडल झूठ का मॉडल है? उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज का समय पर होना कितना महत्व रखता है, यह बात हर आदमी जानता है, लेकिन यह बात मुख्यमंत्री को और हमारे स्वास्थ्य महकमे के सर्वेसर्वा लोगों को नहीं पता है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कैंसर का इलाज करा रहे रोगियों के लिए इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथैरेपी के इंजैक्शन प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान आईजीएमसी में भी नहीं है, जिसके कारण रोगी आते हैं और इंजैक्शन न मिल पाने के कारण बेरंग लौट जाते हैं। मुख्यमंत्री इस बात को समझें कि बड़ी-बड़ी बातों से बीमारियों के इलाज नहीं होते हैं, उसके लिए दवा, डाॅक्टर, तकनीशियन और उपकरणों की जरूरत होती है। इसलिए मुख्यमंत्री बड़ी-बड़ी बातों से मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करना बंद कर दें।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मरीजों को या तो बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं या बिना पूरी दवाइयों के ही इलाज करवाना पड़ता है। यह सिर्फ इसलिए है कि सरकार दवा आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के पुराने बिलों का भुगतान नहीं कर रही है। दुखद स्थिति यह है कि यह हालात प्रदेश के दूरस्थ स्थित किसी सामान्य संस्थान के न होकर आईजीएमसी जैसे प्रदेश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान के हैं।

