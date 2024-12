Solan: फोटो फ्रेम बताकर कुरियर से कोच्चि भेजी जा रही थी चरस, पुलिस के हत्थे ऐसे चढ़ा नशा तस्कर

पुलिस से बचने के लिए तस्कर तस्करी के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोलन जिले के कंडाघाट में सामने आया है, जहां पर जैम्स के पैकेट में कुरियर के जरिए चरस भेजी जा रही थी...

सोलन (अमित): पुलिस से बचने के लिए तस्कर तस्करी के नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोलन जिले के कंडाघाट में सामने आया है, जहां पर कुरियर के जरिए चरस भेजी जा रही थी लेकिन कुरियर कर्मी व मालिक को संदेह होने पर इस मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 4 दिसम्बर को अजय कुमार निवासी कंडाघाट ने थाना कंडाघाट में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह गांव रावली में कुरियर सर्विस की दुकान चलाता है। उसने पुलिस को बताया कि इसी दिन शाम के समय 3 लड़के उसकी दुकान पर आए जो पहले भी कई बार अपने कुरियर लेने यहां आते रहे हैं। इनमें से एक लड़के ने डिलीवरी ब्वाय चंद्र सिंह के पास काले रंग की टेप से सील किया हुआ एक पीले रंग का लिफाफा दिया और कहा कि इसके अंदर फोटो फ्रेम है, इसे आराम से डिलीवर करवाना ताकि टूट-फूट न हो। लड़के ने कहा कि इस पार्सल को कोच्चि भेजना है और उसने चंद्र सिंह के मोबाइल फोन पर गूगल-पे के माध्यम से 293 रुपए अदा किए।

डिलीवरी ब्वाय चंद्र सिंह दुकान में आया और पार्सल को हिलाया तो अंदर से टुकड़ों जैसी आवाजें आने का अहसास हुआ, जिससे इन्हें पार्सल को लेकर शक हुआ। इस पर उसने व चंद्र सिंह ने अपने ऑफिस में पार्सल पर लगी एक साइड से काली टेप को उखाड़ कर खोला तो अंदर चॉकलेट का पैकेट पाया, जिस पर काले रंग की टेप लगी हुई थी। जब उन्होंने चॉकलेट के पैकेट को खोल कर चैक किया तो अंदर 2 छोटे पैकेट जैम्स, एक छोटी चॉकलेट और काले रंग की रोटी की शेप में छोटे पारदर्शी लिफाफों में लिपटे 8 पैकेट पाए गए। इन्होंने जब उन पैकेट्स को सूंघा तो उन्हें यकीन हो गया कि इसमें मादक पदार्थ रखे हुए हैं। इन 8 पैकेट्स में करीब 80 ग्राम चरस पाई गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त एक आरोपी एकलव्य शर्मा (21) निवासी सुभाषनगर जिला उधमपुर जम्मू-कश्मीर को हिरासत में ले लिया। एसपी ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया है कि आरोपी इस पार्सल में अपने भाई को चरस सप्लाई कर रहा था जोकि जो कोच्चि में नौकरी करता है। आरोपी के अन्य साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकाॅर्ड की पड़ताल की जा रही है तथा मामले में जांच जारी है।

