हिमाचल में फिर किडनैपिंग! भाई के सामने पिस्तौल दिखाकर नाबालिग लड़की का फिल्मी अंदाज में किया अपहरण..

13 Aug, 2025
हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक चौंकाने वाला अपहरण का मामला सामने आया है। जवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया है। अपहरणकर्ताओं ने पिस्तौल दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की के भाई ने जवाली पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।
यह घटना तब हुई जब भाई-बहन ट्रैक्टर से अपने घर मिरथल जा रहे थे। तभी एक काले रंग की JK नंबर वाली स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। अपहरणकर्ताओं ने जबरदस्ती लड़की को ट्रैक्टर से उतारा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। भागते समय, उन्होंने जल्दबाजी में दो अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।
लड़की के परिजनों ने पुलिस से जल्द से जल्द अपहरणकर्ताओं को पकड़ने और उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। जवाली के डीएसपी वीरी सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली है। उन्होंने जानकारी दी कि आरोपियों को पकड़ने और लड़की को छुड़ाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और उन्हें अलग-अलग जगहों पर भेजा गया है।
पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही इस गुत्थी को सुलझाने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे।