Solan: नालागढ़ IED ब्लास्ट मामले में एसपी बद्दी का बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा

हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस थाना परिसर के पास 1 जनवरी को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले को बद्दी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑप्रेशन में सुलझा लिया है।

बीबीएन (शेर सिंह): हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस थाना परिसर के पास 1 जनवरी को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले को बद्दी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑप्रेशन में सुलझा लिया है। मामले में पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके तार पाकिस्तान और विदेशों में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हैं।

जांच में खुलीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें

बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने नालागढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान डीएसपी भीष्म ठाकुर और थाना प्रभारी राकेश रॉय भी मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि जांच में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें खुली हैं। उन्होंने बताया कि इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान में बैठे पैडलर हरविंद्र सिंह रिंदा और एक विदेशी हैंडलर सुशांत चोपड़ा का हाथ सामने आ रहा है, जो अपना गिरोह चला रहे हैं। हिमाचल और पंजाब पुलिस, केंद्रीय जांच एजैंसियों के सहयोग से अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस धमाके के पीछे इन हैंडलर्स की असली मंशा क्या थी।

आईईडी सप्लाई करने में संलिप्त थे दाेनाें आराेपी

एसपी ने बताया कि पंजाब पुलिस की मदद से दो आरोपियों शमशेर सिंह उर्फ शेरू और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू (निवासी राहों, नवांशहर) को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी आईईडी सप्लाई करने में संलिप्त थे। पुलिस अब दोनों राज्यों के संदिग्धों की सूची को मैच कर जांच को आगे बढ़ा रही है।

आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर नालागढ़ लाएगी पुलिस

दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए नालागढ़ लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एसपी ने बताया कि इसके लिए अदालत में ट्रांजिट रिमांड का आवेदन कर दिया गया है। औपचारिकताएं पूरी होते ही उन्हें नालागढ़ लाया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने किसके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

ड्रग्स को लेकर किए गए दावे को पुलिस ने नकारा

एसपी विनोद धीमान ने स्पष्ट किया कि घटना के बाद पीएसए और बीकेआई नामक संगठनों ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इन संगठनों ने दावा किया था कि उन्होंने ड्रग्स के लेनदेन को लेकर ये धमाके करवाए हैं। एसपी ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस एनडीपीएस से जुड़े मामलों पर गंभीरता से काम कर रही है और अक्सर जांच के सिलसिले में हिमाचल पुलिस पंजाब और पंजाब पुलिस हिमाचल आती रहती है।