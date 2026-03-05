सोलन वासियों ध्यान दें: यह रोड 6 दिन रहेगा बंद, जानें क्या है शेड्यूल

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Mar, 2026 05:06 PM



सोलन में नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 02 में पुलिस चौकी सपरुन से बिजली बोर्ड कार्यालय तक इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के दृष्टिगत सड़क बंद करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन द्वारा प्रदान की गई है।