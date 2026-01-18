Sirmour: बस को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, बाइक चालक ने अस्पताल में तोड़ा दम

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Jan, 2026 07:06 PM
नाहन (आशु): पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत कांशीवाला क्षेत्र में सब्जी मंडी के सामने रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में नाबालिग बाइक सवार की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 11 बजे उस समय हुआ जब एक किशोर एचआरटीसी की बस को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान सड़क पर अचानक आए एक पशु से उसकी बाइक टकरा गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे नजदीक के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन खान (15) पुत्र अमजद अली निवासी पिपलीवाला (विक्रम बाग) तहसील नाहन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अमन अपनी बाइक पर दोसड़का की तरफ से नाहन की ओर आ रहा था।
हालांकि हादसे के समय उसने हैल्मेट पहन रखा था, बावजूद इसके टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी कच्चा टैंक के प्रभारी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान यातायात प्रभारी विजय भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। उधर, हादसे की पुष्टि करते हुए एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि मैडीकल कालेज में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी है।
हाईवे पर बेसहारा पशु बन रहे हादसों की वजह
हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सब्जी मंडी के समीप हाईवे पर बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर गहरी चिंता जताई। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में दिनभर पशु सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बना रहता है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कालाअंब की ओर जाते समय गौसदन के समीप भी बेसहारा पशु अक्सर सड़क पर डेरा जमाए रहते हैं और कई बार अचानक सड़क पर आ जाते हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर बड़े-बड़े दावे तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बेसहारा पशुओं की समस्या पर तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।