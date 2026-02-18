हत्या या हादसा? क्रशर परिसर में मिला 19 साल के युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

Sirmaur News: सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र में स्थित सालवाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक निजी क्रशर परिसर में 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी विकास (19)...

Sirmaur News: सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र में स्थित सालवाला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक निजी क्रशर परिसर में 19 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी विकास (19) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

कार्यस्थल पर ही मिला शव

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक विकास उसी क्रशर में काम करता था, जहां से उसका शव बरामद हुआ है। क्रशर के भीतर संदिग्ध हालत में शव मिलने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर हत्या और अन्य कई आशंकाएं जताई हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल बना हुआ है।

डीएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाने के लिए पूरे परिसर की घेराबंदी कर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब भेज दिया है।

हर पहलू पर पुलिस की नजर

डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस इस मामले की हर संभावित पहलू से तहकीकात कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस घटनास्थल के तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज (यदि उपलब्ध हो) को भी खंगाल रही है ताकि सच सामने आ सके।