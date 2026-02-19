हिमाचल में पति-पत्नी के साथ बड़ी अनहाेनी, बाइक पर लिफ्ट लेना पड़ा भारी...रास्ते में ऐसे मिली खाैफनाक माैत

हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअम्ब में वीरवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। यहां त्रिलोकपुर से लौट रहे एक प्रवासी दंपति को बाइक पर लिफ्ट लेना जानलेवा साबित हुआ।

कालाअम्ब (प्रताप): हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअम्ब में वीरवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। यहां त्रिलोकपुर से लौट रहे एक प्रवासी दंपति को बाइक पर लिफ्ट लेना जानलेवा साबित हुआ। बाइक चालक की लापरवाही और गलत तरीके से ओवरटेक करने की जल्दबाजी ने पति-पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया। ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना वीरवार दोपहर की है। दंपति त्रिलोकपुर से कालाअम्ब की ओर आ रहे थे। इस दाैरान उन्होंने रास्ते में एक अनजान बाइक सवार से लिफ्ट मांग ली। बाइक सवार ने उन्हें बैठा लिया, लेकिन जैसे ही वे रुचिरा पेपर मिल के समीप पहुंचे ताे बाइक चालक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे चल रहे एक ट्रैक्टर को गलत तरीके से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और सीधे ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर के बाद बाइक के पीछे बैठे पति-पत्नी सड़क पर जा गिरे और दुर्भाग्यवश ट्रैक्टर के पिछले टायरों के नीचे आ गए। टायरों के नीचे बुरी तरह कुचले जाने के कारण दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक चालक टक्कर के बाद दूसरी तरफ गिरा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हादसा गंभीर है ताे वह मौके से भाग खड़ा हुआ।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान जगरू मांझी और उनकी पत्नी लखपति देवी के रूप में हुई है। यह दंपति मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के गोपालगंज का रहने वाला था। रोजी-रोटी की तलाश में यह परिवार हिमाचल आया था और वर्तमान में कालाअम्ब के खैरी गांव में रह रहा था। बताया जा रहा है कि वे मोगीनन्द क्षेत्र के एक उद्योग में मजदूरी का काम करते थे।

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में यह बाइक चालक की लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। चालक ने यातायात नियमों की अवहेलना की, जिसके चलते यह दुखद हादसा हुआ। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।