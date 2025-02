Shimla: सरकारी जमीन पर नगर निगम बनाएगा अपना गैस्ट हाऊस, KNH अस्पताल के पास चिन्हित की जमीन

शिमला में नगर निगम सरकारी जमीन पर अपना गैस्ट हाऊस बनाने जा रहा है। इसके लिए केएनएच अस्पताल के समीप प्रशासन ने जमीन तलाश कर ली है। वीरवार को मेयर सुरेंद्र चौहान ने निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ साइट निरीक्षण किया।

शिमला (वंदना): शिमला में नगर निगम सरकारी जमीन पर अपना गैस्ट हाऊस बनाने जा रहा है। इसके लिए केएनएच अस्पताल के समीप प्रशासन ने जमीन तलाश कर ली है। वीरवार को मेयर सुरेंद्र चौहान ने निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ साइट निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को इस जमीन के राजस्व दस्तावेजों को निकालने और एनओसी लेने के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। केएनएच अस्पताल के समीप यह जमीन खाली पड़ी है। ऐसे में अब निगम इस जमीन पर गैस्ट हाऊस बनाने की योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए आगामी प्रक्रिया को प्रशासन ने शुरू कर दिया है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि गैस्ट हाऊस बनाने की योजना बनाई गई है। इससे निगम को कमाई भी होगी। अधिकारियों को जल्द ही जमीन से जुड़ीं औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मेयर ने ओक ओवर के समीप 15 वाहनों की पार्किंग के कार्य का निरीक्षण भी किया। यहां पर 15 वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। मेयर ने कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को पार्किंग के किनारे पर रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम के बजट में आय के संसाधनों को बढ़ाने पर रहेगा फोकस

नगर निगम आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने जा रहा है। निगम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में आय के संसाधनों को बढ़ाने को लेकर फोकस करेगा। शहर में अपनी दुकानों, संपत्तियों व जमीन की लीज मनी इत्यादि से लंबित रिकवरी को सुधारने के लिए कदम उठाए जाने हैं। इसके अलावा निगम का शहर में लैंड बैंक है। यहां पर कमर्शियल भवनों का निर्माण कर यहां से कमाई के नए साधन जुटाए जाने को लेकर नई योजनाओं को बजट में डाला जाएगा।

मेयर आज से विभागाध्यक्षों के साथ करेंगे बैठकें

मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बजट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज से निगम के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की जानी है। इसमें बजट को लेकर कैसे निगम अपी आय के संसाधनों को बढ़ा सकता है, इसको लेकर चर्चा की जानी है। इसमें आम जनता पर बगैर वित्तीय बोझ डाले आय के नए साधनों को तलाश किया जाना है। मेयर ने कहा कि बजट में शहरवासियों के लिए नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। आम जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। निगम इस बार बजट में शहर की सड़कों को सुधारने के लिए अलग से बजट का प्रावधान करेगा। वहीं प्रशासन ने बजट को लेकर सभी विभागों से सालाना आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को होने वाली बैठक में सभी विभागों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है।

