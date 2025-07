Himachal: आपदा के 5 दिन बाद सांसद कंगना रनौत आज पहुंचेंगी मंडी, सोशल मीडिया पर लिखा-"मैं हर परिस्थिति में..."

मंडी: मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहीं कंगना ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाऊंट 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर इसकी जानकारी सांझा की। कंगना ने देर शाम अपने अकाऊंट पर लिखा, "मैं हिमाचल के लिए रवाना हो गई हूं। जल्द ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगी। आप सभी निश्चिंत रहें, मैं हर परिस्थिति में हिमाचल के साथ खड़ी हूं।"

I am on my way to Himachal Pradesh, I will be visiting the affected areas soon. Please be rest assured I stand with Himachal Pradesh in every situation. Jai Hind 🇮🇳 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 4, 2025