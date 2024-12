Sirmaur: कालाअम्ब में चलती कार में लगी आग, बाल-बाल बचे सवार

कालाअम्ब के सुकैती गांव में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह घटना उस समय घटी जब हरियाणा नंबर की गाड़ी (एचआर 12वाई-8315) नाहन से विक्रमबाग होते हुए हरियाणा जा रही थी।

कालाअम्ब (प्रताप): कालाअम्ब के सुकैती गांव में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह घटना उस समय घटी जब हरियाणा नंबर की गाड़ी (एचआर 12वाई-8315) नाहन से विक्रमबाग होते हुए हरियाणा जा रही थी। जैसे ही गाड़ी सुकैती गांव के पास पहुंची तो उसमें से अचानक धुआं निकलने लगा। यह देखकर गाड़ी में सवार 2 लोग घबरा गए और तुरंत कार से बाहर निकल गए। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई।

घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने कार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही कालाअम्ब पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों से बातचीत की। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी में आग कैसे लगी और इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

