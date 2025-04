Sirmaur: शंभूवाला में अनियंत्रित होकर डंगे से टकराया मोटरसाइिकल, भारापुर के 2 युवकों की मौके पर मौत

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2025 11:44 AM

नाहन (हितेश): पांवटा साहिब-कालाअंब नैशनल हाईवे-07 पर शंभूवाला के पास गत रात एक सड़क हादसा पेश आया। इस दुर्घटना में भारापुर गांव के दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरेंद्र पाल (22) पुत्र सुरेंद्र पाल और महेश (23) पुत्र नेत्र सिंह, दोनों निवासी भारापुर (धौलाकुआं) के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक बुलेट मोटरसाइिकल पर सवार होकर खजुरना पुल की ओर से अपने गांव भारापुर लौट रहे थे। रात लगभग डेढ़ बजे शंभूवाला के समीप उनका मोटरसाइिकल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डंगे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। सदर थाना नाहन से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नाहन पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

