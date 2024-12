Una: झूठी गारंटियां देकर प्रदेश को ठगने वाली सरकार को जश्न मनाने का अधिकार नहीं : सतपाल सत्ती

हिमाचल सरकार ने सत्ता में आने के लिए प्रदेशवासियों को 10 झूठी गारंटियां देकर ठगा है और 2 वर्षों में यह सरकार सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है।

ऊना (विशाल): हिमाचल सरकार ने सत्ता में आने के लिए प्रदेशवासियों को 10 झूठी गारंटियां देकर ठगा है और 2 वर्षों में यह सरकार सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए भाजपा 7 दिसम्बर से धरना प्रदर्शन का दौर शुरू करेगी। यह बात ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती ने कही।

सतपाल सत्ती ने कहा कि ऊना जिला मुख्यालय पर भी 7 दिसम्बर को सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई में विरोध प्रर्दशन होगा। सत्ती ने कहा कि 2 वर्षों में कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। पूर्व की जयराम सरकार के समय में शुरू हुए विकास कार्य भी ठप्प हो चुके हैं। सत्ती ने कहा कि ऊना के बहडाला स्कूल में वार्षिक समारोह में कांग्रेस नेता को मुख्यातिथि बुलाने का विरोध इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वहां स्टेडियम के लिए भाजपा के समय में 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और काम शुरू हुआ था लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह काम बंद करवा दिया। अब गांवों में कांग्रेस नेताओं का विरोध होना शुरू हो चुका है।

सतपाल सत्ती ने कहा कि इस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय में चलाई हिमकेयर और सहारा योजना तक को बंद कर दिया। 1500 संस्थान बंद कर दिए। प्राकृतिक किसान खुशहाल योजना बंद कर दी गई, स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी योजना रोक दी गई, टॉपर्ज को लैपटॉप नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों को घोषणा पत्र के अनुसार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना तो दूर जयराम सरकार के समय दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी बंद कर दी गई। दिल्ली में हिमाचल भवन अटैच कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंगलिश स्कूल खोलने का दावा किया था लेकिन एक भी नहीं खुल पाया है। उन्होंने कहा कि अनेक मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अब भाजपा धरना प्रदर्शन करेगी।

