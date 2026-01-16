Mandi: पंजाब सरकार को MLA राकेश जम्वाल की दो टूक, बाेले-मीडिया की आजादी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा

हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने पंजाब सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है।

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने पंजाब सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है। जम्वाल ने इसे न केवल पत्रकारिता पर हमला बताया, बल्कि इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया है।

राकेश जम्वाल ने जारी एक बयान में पंजाब की आप सरकार के रवैये की तीखी निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई केवल पत्रकारों को डराने-धमकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र आवाजों को दबाने का प्रयास है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जिस दिन देश का मीडिया चुप हो गया, उस दिन लोकतंत्र का दम घुट जाएगा।

भाजपा विधायक ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया की आजादी (फोर्थ एस्टेट) पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने अपना दमनकारी रवैया नहीं बदला, तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी और इसका करारा जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा।

राकेश जम्वाल ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि जो सरकारें सच दिखाने वाली पत्रकारिता से डरती हैं, वे ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं टिक पातीं। जनता सब देख रही है और अंततः ऐसी सोच रखने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी।