  • Mandi: कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 01 Mar, 2026 08:10 PM

unidentified people opened fire on the notice board at college

सराज कॉलेज लंबाथाच में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा फायरिंग कर परिसर में लगे सूचना बोर्डों को छलनी कर देने का मामला सामने आया है।

थुनाग (ख्यालीराम): सराज कॉलेज लंबाथाच में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा फायरिंग कर परिसर में लगे सूचना बोर्डों को छलनी कर देने का मामला सामने आया है। घटना में तीन बोर्डों पर कई गोलियां दागी गई हैं, जिनसे बोर्ड के आर-पार छेद हो गए हैं। सुबह जब कॉलेज स्टाफ  परिसर में पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर लगे सूचना बोर्डों पर गोलियों के स्पष्ट निशान देखे। माना जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम करीब 10 दिन पहले दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही संस्थान प्रशासन ने तुरंत जंजैहली पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। प्राचार्य जया ठाकुर ने बताया कि स्टाफ ने जब यह हाल देखा तो वे हैरान रह गए। यह मात्र शरारत नहीं, बल्कि एक गंभीर कृत्य है। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है और उचित कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे एयरगन से चलाई गई गोलियां बताया है, लेकिन इस निष्कर्ष पर स्थानीय निवासियों और कॉलेज स्टाफ ने गंभीर आपत्ति जताई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने हथियार के प्रकार की पहचान के लिए किसी वैज्ञानिक जांच या फोरैंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया या फिर बिना ठोस साक्ष्य के ही मामले को हल्के में ले लिया गया। 

नाम न उजागर करने की शर्त पर एक बंदूकधारी व्यक्ति ने बताया कि अगर एयरगन का इस्तेमाल हुआ होता तो छर्रे बोर्ड में धंसने की बजाय उछलकर गिर जाते या सतही खरोंच छोड़ते। एयरगन की मार्क क्षमता इतनी नहीं होती कि वह लकड़ी या लोहे की चादर के बोर्ड में इतने गहरे छेद कर सके। यहां निशान काफी गहरे हैं, जो किसी घातक हथियार के इस्तेमाल की ओर इशारा करते हैं। इस मामले ने पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां पुलिस ने महज आंखों के निरीक्षण के आधार पर मामले को एयरगन से जोड़कर देखा है, वहीं स्थानीय निवासी इससे सहमत नहीं हैं। 

फिलहाल, जब तक बोर्ड पर लगे छर्रों की वैज्ञानिक जांच नहीं होगी या आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले नहीं जाएंगे, तब तक यह रहस्य बना रहेगा कि आखिर कालेज परिसर में किस हथियार से फायरिंग हुई थी। डीएसपी करसोग चांद किशोर ने बताया कि कालेज की ओर से शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौके का दौरा कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश में टीमें जुटी हैं।

