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रात के अंधेरे में चीख उठी सैंज घाटी: गहरी खाई में गिरी बोलेरो, दो की मौके पर मौ-त

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 12:41 PM

kullu bolero plunges into deep gorge two die on the spot

देवभूमि की दुर्गम सड़कों पर रफ्तार और भौगोलिक परिस्थितियां एक बार फिर काल बनकर टूटी हैं। सैंज क्षेत्र की रैला-सियूड सड़क पर आधी रात को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं।

कुल्लू  (संजीव जैन)। देवभूमि की दुर्गम सड़कों पर रफ्तार और भौगोलिक परिस्थितियां एक बार फिर काल बनकर टूटी हैं। सैंज क्षेत्र की रैला-सियूड सड़क पर आधी रात को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। शाईधार के समीप एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा समाई, जिससे उसमें सवार दो व्यक्तियों की जीवनलीला समाप्त हो गई।

हादसे का घटनाक्रम

यह हृदयविदारक घटना शरण गाँव के ठीक पीछे 'शाईधार' नामक स्थान पर घटित हुई। जानकारी के अनुसार, वाहन (संख्या: HP 65A-0956) अचानक सड़क से फिसलकर लगभग 50 मीटर नीचे लुढ़क गया। रात का अंधेरा और ढलान इतनी खतरनाक थी कि वाहन में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान

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पुलिस विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वालों की शिनाख्त कर ली गई है। मृतकों की पहचान फागणु राम सुपुत्र खबदु, निवासी गाँव देऊली (बालीचौकी) और लोकेश वर्मा सुपुत्र जालम सिंह, निवासी गाँव बायर (तिल्ली मंडी) के रुप में हुई है। 

पुलिस की कार्रवाई

हादसे की भनक लगते ही सैंज पुलिस की टीम ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। पुलिस ने दोनों शवों को खाई से निकालकर अपने कब्जे में लिया। नागरिक अस्पताल बंजार में पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं (पंचनामा) पूरी करने के बाद, मृतकों के पार्थिव शरीर उनके शोकाकुल परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं।

एसपी कुल्लू, मदन लाल कौशल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सैंज थाने में दुर्घटना का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि हादसा किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या मानवीय चूक की वजह से।

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