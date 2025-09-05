Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: 6 दिन बाद मंडी-मनाली एनएच एकतरफा बहाल

Mandi: 6 दिन बाद मंडी-मनाली एनएच एकतरफा बहाल

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 09:18 PM

mandi manali nh one way restored after 6 days

मंडी-मनाली एन.एच. शुक्रवार को 6 दिनों के बाद सुबह 11 बजे बहाल हो गया। शुक्रवार सुबह ही झलोगी, औट, बनाला और झीडी के पास सड़क बहाली कार्य शुरू किया जोकि 11 बजे तक चला।

पंडोह (देशराज): मंडी-मनाली एन.एच. शुक्रवार को 6 दिनों के बाद सुबह 11 बजे बहाल हो गया। शुक्रवार सुबह ही झलोगी, औट, बनाला और झीडी के पास सड़क बहाली कार्य शुरू किया जोकि 11 बजे तक चला। एडीशनल एसएचओ औट भूपेंद्र जम्वाल ने बताया कि फिलहाल यातायात वन-वे चालू किया गया है। चौकी प्रभारी पंडोह अनिल कटोच ने बताया कि 9 मील से कल्लू की तरफ सीमित संख्या में वाहनों को जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने अभी बड़ी चुनौती है। सड़क पर 90 प्रतिशत बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें टनों के हिसाब से माल लोड हुआ है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!