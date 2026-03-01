Main Menu

Kullu Road Accident: घायल युवक ने बताया हादसे का आंखों देखा हाल, यह थी बड़ी वजह!

01 Mar, 2026

kullu road accident injured youth narrates eyewitness account of the accident

हिमाचल के कुल्लू जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने उत्सव के उल्लास को गहरे शोक में बदल दिया है। जाणा वॉटरफॉल के करीब एक बोलेरो कैंपर के खाई में गिरने से दो उभरते युवाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीन अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल के कुल्लू जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने उत्सव के उल्लास को गहरे शोक में बदल दिया है। जाणा वॉटरफॉल के करीब एक बोलेरो कैंपर के खाई में गिरने से दो उभरते युवाओं की मौके पर ही जान चली गई, जबकि तीन अन्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

उत्सव की रौनक बनी मातम की रात

हादसा रविवार तड़के करीब 3:30 बजे पेश आया। जाणा गांव में फागली उत्सव की धूम थी, जहां पांच दोस्त देवता के दर्शन करने और मेले का आनंद लेने पहुंचे थे। वापसी के दौरान, जब इनकी गाड़ी (HP 34 E 1427) जाणा बस स्टैंड से महज कुछ दूरी पर पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी ढलान से नीचे जा गिरी।

हादसे का आंखों देखा हाल

इस भयावह मंजर को करीब से देखने वाले घायल युवक विवेक ने बताया कि सफर सामान्य चल रहा था, लेकिन वॉटरफॉल के पास पहुंचते ही अचानक चालक अविनाश का संतुलन बिगड़ गया। पलक झपकते ही गाड़ी सड़क छोड़ खाई में समा गई।

घटना का विवरण:

मृतकों के नाम: अविनाश (20 वर्ष, चालक) और सोनम।

घायलों की सूची: विवेक, हेमराज और विजय।

शोक में डूबे सौर और कोटाधार गांव

हादसे की खबर मिलते ही मृतक अविनाश के गांव 'सौर' और घायलों के क्षेत्र 'कोटाधार' में सन्नाटा पसर गया है। जिन गलियों में कल तक उत्सव की चर्चा थी, वहां अब केवल सिसकियां सुनाई दे रही हैं। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने पुष्टि की है कि घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है और पतलीकूहल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

