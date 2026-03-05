Main Menu

  • मनाली पुलिस का बड़ा एक्शन: 4 दिन में 1000 बाइकर्स के काटे चालान, जानें पर्यटकों के लिए जरूरी सुझाव

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Mar, 2026 03:54 PM

manali police take major action 1000 bikers challaned in 4 days

मनाली पुलिस ने पिछले 96 घंटों के भीतर एक बड़ा अभियान चलाते हुए उन पर्यटकों को कड़ा सबक सिखाया है जो ट्रैफिक नियमों को मजाक समझ रहे थे।

हिमाचल डेस्क। मनाली पुलिस ने पिछले 96 घंटों के भीतर एक बड़ा अभियान चलाते हुए उन पर्यटकों को कड़ा सबक सिखाया है जो ट्रैफिक नियमों को मजाक समझ रहे थे।

क्यों हुई इतनी बड़ी कार्रवाई?

इन दिनों पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में बाइकर्स मनाली, अटल टनल और सिस्सू की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि, मौज-मस्ती के बीच कई पर्यटक बुनियादी नियमों को भूल रहे हैं। 

चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों का बिना हेलमेट होना।

और ये भी पढ़े

एक ही बाइक पर तीन लोगों का सवार होना।

पहाड़ी रास्तों पर निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना।

सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों की अनदेखी करना।

पहाड़ों में 'शॉर्टकट' जान पर पड़ सकता है भारी

मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों की ड्राइविंग बिल्कुल अलग और जोखिम भरी होती है। मनाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह सख्ती केवल जुर्माना वसूलने के लिए नहीं, बल्कि सैलानियों की जान बचाने के लिए है। एक छोटी सी चूक गहरी खाई या गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। पुलिस ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि हेलमेट को बोझ नहीं, बल्कि अपना सुरक्षा कवच समझें।

अधिकारी का क्या कहना है?

मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि नियमों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल के नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बैठे दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। हमने पिछले चार दिनों में 1000 से अधिक चालान काटे हैं और यह अभियान रुकने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि पर्यटक यादें लेकर जाएं, चालान या चोट नहीं।"

पर्यटकों के लिए जरूरी सुझाव

यदि आप पार्टनर के साथ हैं, तो सुनिश्चित करें कि दोनों ने हेलमेट पहना हो।

टनल और ढलान वाले रास्तों पर स्पीड साइनबोर्ड्स का पालन करें।

अपने वाहन के कागजात और लाइसेंस हमेशा साथ रखें।

