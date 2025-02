Una: अमराली में अवैध रूप से चल रही शराब फैक्टरी का मुख्य संचालक गिरफ्तार

हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव अमराली में अवैध रूप से चल शराब की फैक्टरी के मुख्य संचालक काे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि वर्ष 2024 में उक्त फैक्टरी में अवैध शराब बनाने का मामला सामने आया था।

आबकारी विभाग द्वारा शिकायत देने पर पुलिस थाना हरोली द्वारा मामला दर्ज कर कुछ माह पहले शराब फैक्टरी के मुख्य कारोबारी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

अनिल की गिरफ्तारी के बाद इसके सारे साथी फरार हो चुके थे, जिनकी काफी समय से पुलिस तलाश कर रही थी। इसके बाद हरोली पुलिस की एक टीम उपनिरीक्षक चेतन सिंह की अगुवाई में राजस्थान गई थी, जहां से घटना के एक अन्य आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करके हरोली पहुंचाया गया और अब घटना के मुख्य आरोपी मुकेश सांगवान को हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उक्त फैक्टरी में किस तरह नकली शराब बनाई जाती थी और मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसके बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में एक्साइज विभाग के अधिकारियों पर भी पुलिस का चाबुक चल सकता है, जिन्हें संदेह के दायरे में रखा गया है। डीएसपी मोहन रावत ने मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने की पुष्टि की है और बताया है कि जल्द ही झूठ का पर्दाफाश करके सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी।

