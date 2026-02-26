बड़सर उपभोक्ता ध्यान दें: 3 मार्च तक बंद रहेगी बिजली विभाग की सेवाएं, जानें क्या है वजह

विद्युत उपमंडल बड़सर के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उपमंडल कार्यालय में 27 फरवरी से 3 मार्च तक कुछ आवश्यक अनुरक्षण कार्यों के चलते कुछ सेवाएं बंद रहेंगी।

बड़सर। विद्युत उपमंडल बड़सर के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उपमंडल कार्यालय में 27 फरवरी से 3 मार्च तक कुछ आवश्यक अनुरक्षण कार्यों के चलते कुछ सेवाएं बंद रहेंगी।

सहायक अभियंता ने बताया कि इस दौरान नए कनेक्शनों के आवेदन, अन्य आवेदन, ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण होते ही ये सभी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी।