Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बड़सर उपभोक्ता ध्यान दें: 3 मार्च तक बंद रहेगी बिजली विभाग की सेवाएं, जानें क्या है वजह

बड़सर उपभोक्ता ध्यान दें: 3 मार्च तक बंद रहेगी बिजली विभाग की सेवाएं, जानें क्या है वजह

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Feb, 2026 10:35 AM

los servicios permanecerán cerrados durante unos días en barsar

विद्युत उपमंडल बड़सर के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उपमंडल कार्यालय में 27 फरवरी से 3 मार्च तक कुछ आवश्यक अनुरक्षण कार्यों के चलते कुछ सेवाएं बंद रहेंगी।

बड़सर। विद्युत उपमंडल बड़सर के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उपमंडल कार्यालय में 27 फरवरी से 3 मार्च तक कुछ आवश्यक अनुरक्षण कार्यों के चलते कुछ सेवाएं बंद रहेंगी।

सहायक अभियंता ने बताया कि इस दौरान नए कनेक्शनों के आवेदन, अन्य आवेदन, ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक अनुरक्षण कार्य पूर्ण होते ही ये सभी सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!