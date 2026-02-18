Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पेंशनर्स ध्यान दें: 28 फरवरी तक करवा लें ये काम, वरना कट जाएंगी पेंशन

पेंशनर्स ध्यान दें: 28 फरवरी तक करवा लें ये काम, वरना कट जाएंगी पेंशन

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Feb, 2026 01:03 PM

if e kyc is not done by 28th pension may be stopped

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ई-केवाईसी के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे 28 फरवरी तक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी...

हमीरपुर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को ई-केवाईसी के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे 28 फरवरी तक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित अपनी ई-केवाईसी एवं सत्यापन करवा लें।

जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि अंतिम तिथि तक ई-केवाईसी न होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि पेंशनर अनुपलब्ध है अथवा पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है तथा ऐसे पेंशभोगियों की पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी पेंशनभोगी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसे अपडेट करने की आवश्यकता है तो वह व्यक्ति संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

ई-केवाईसी सत्यापन से जुड़ी आवश्यक जानकारी हेतु लाभार्थी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!