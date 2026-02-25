Main Menu

  • 20 मार्च तक बंद रहेगी हमीरपुर की यह सड़क, जानें नया रूट

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Feb, 2026 09:43 AM

badaran galiyan gali road will remain closed till march 20

बड़सर उपमंडल के अंतर्गत बदारन-गाहलियां-गारली सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 20 मार्च तक बंद किया गया है।

हमीरपुर। बड़सर उपमंडल के अंतर्गत बदारन-गाहलियां-गारली सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 20 मार्च तक बंद किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि बदारन-गाहलियां-गारली सड़क के मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 20 मार्च तक बंद की गई है।

इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक बुंबलू-कलौहण-ब्याड़ सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।
 

