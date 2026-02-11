Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: हमीरपुर व चम्बा मैडीकल कालेज के जनरल सर्जरी विभाग में 3 असिस्टैंट प्रोफैसर नियुक्त, दो डाक्टर पदोन्नत

Shimla: हमीरपुर व चम्बा मैडीकल कालेज के जनरल सर्जरी विभाग में 3 असिस्टैंट प्रोफैसर नियुक्त, दो डाक्टर पदोन्नत

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Feb, 2026 06:23 PM

shimla hamirpur chamba assistant professor appointed

हमीरपुर व चम्बा मैडीकल कालेजों के जनरल सर्जरी विभाग में 3 असिस्टैंट प्रोफैसरों को तैनाती दी गई है। यह तैनाती पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के बाद दी गई है।

शिमला (संतोष): हमीरपुर व चम्बा मैडीकल कालेजों के जनरल सर्जरी विभाग में 3 असिस्टैंट प्रोफैसरों को तैनाती दी गई है। यह तैनाती पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के बाद दी गई है। इसमें हमीरपुर मैडीकल कालेज में डा. रवि सिंह डोगरा और डा. शमशेर सिंह को पोस्टिंग दी गई है, जबकि चम्बा मैडीकल कालेज में डा. कार्तिक कैष्ठा को तैनात किया गया है।श्

दो डाक्टर हुए पदोन्नत
इसके अलावा दो डाक्टरों को पदोन्नति का भी तोहफा मिला है। इसमें मैडीकल कालेज नेरचौक में मनोचिकित्सा विभाग में तैनात असिस्टैंट प्रोफैसर डा. विनीत शर्मा को इसी कालेज में एसोसिएट प्रोफैसर के पद पर प्रमोशन मिली है। इसी कालेज के रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग में तैनात असिस्टैंट प्रोफैसर डा. सौरभ सूद को इसी कालेज में बतौर एसोसिएट प्रोफैसर के पद पर पदोन्नति दी गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!