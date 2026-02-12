28 फरवरी तक बंद रहेगी हमीरपुर की यह सड़क

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Feb, 2026 10:39 AM
हमीरपुर। बड़सर उपमंडल के अंतर्गत हरसौर-गारली सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि हरसौर-गारली सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 28 फरवरी तक बंद की गई है।
इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक नारा-छपरोह सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।