हैलीपोर्ट के कार्य के कारण 26 तक बंद रहेगी हमीरपुर की यह सड़क

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Feb, 2026 01:55 PM



A-

A+

जिला मुख्यालय के निकट जसकोट में हैलीपोर्ट के निर्माण कार्य के कारण सासन-बलेटा सड़क पर यातायात 26 फरवरी तक बंद किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि जसकोट में हैलीपोर्ट के निर्माण के लिए आजकल पहाड़ी की कटिंग का...