शिमला में आफत की बारिश: कोटखाई के खलटू नाले में आई भयंकर बाढ़...मलबे में दबी गाड़ियां

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Aug, 2025 12:48 PM

हिमाचल डेस्क। शिमला में भारी बारिश का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले में तबाही मचा दी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा नुकसान कोटखाई के खलटूनाला में हुआ है, जहाँ बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कम से कम सात वाहन मलबे में दब गए। भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया है।

शिमला शहर में भी स्थिति गंभीर है। शहर में दो दर्जन से अधिक पेड़ गिरने से कई वाहन और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मेहली और फागू के गलू में भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सेब से भरे ट्रक भी फंस गए हैं। शहर के इंद्रनगर, कनलोग और ढली जैसे इलाकों में भी भूस्खलन की खबरें हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

बारिश और भूस्खलन के कारण शिमला को ऊपरी इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भी फागू और कुफरी गलू के पास बंद हो गया है। इससे लोगों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़कों को खोलने में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है।

शहर की मुख्य सड़कों पर भी कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे वाहनों को निकलने में मुश्किल हो रही है। भारी बारिश से हुए इस नुकसान ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और भी खराब होने की आशंका है। यह एक गंभीर स्थिति है और प्रशासन को इसे सामान्य करने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।

