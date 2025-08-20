Main Menu

  Shimla: बारिश से हिमलैंड के पास भूस्खलन, खतरे की जद में आए मकान किए खाली

20 Aug, 2025

राजधानी शिमला में बारिश से भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को शिमला में बारिश से हिमलैंड के समीप पहाड़ी से भूस्खलन होने से यहां पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा पैदा हो गया है।

शिमला (वंदना): राजधानी शिमला में बारिश से भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को शिमला में बारिश से हिमलैंड के समीप पहाड़ी से भूस्खलन होने से यहां पहाड़ी पर बने मकानों को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। इससे ऊपर बने मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। मौके पर लोगों ने तिरपाल डालकर इस क्षेत्र को कवर कर दिया है, ताकि पानी का रिसाव न हो सके लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कई भवन मालिकों ने फिलहाल के लिए मकान खाली कर दिए हैं। लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। शिमला में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में इस क्षेत्र पर खतरा बना हुआ है। 

बालूगंज में कामना देवी मंदिर की सड़क पर भूस्खलन
वहीं शहर के बालूगंज में कामना देवी मंदिर की सड़क पर भूस्खलन हो गया है। इससे आसपास के मकानों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहां पर पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए रास्ता भी बंद हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे मलबा गिर रहा है, ऐसे में स्थानीय लोगों ने जल्द ही इस मामले पर उचित कदम उठाने की मांग की है। शहर में बारिश से सड़कों और रास्तों पर जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ी है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने बंद पड़ी नालियों और नालों को साफ करने के निर्देश दिए हैं।

