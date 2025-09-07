चम्बा में भूस्खलन ने चायवाले का उजाड़ा घर: 2 बेटियों सहित रिश्तेदार के घर में रहने को मजबूर हुआ परिवार

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Sep, 2025 01:16 PM
चम्बा, (रणवीर): चम्बा शहर के सुराड़ा मोहल्ला में भूस्खलन का मलबा गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान की छत पूरी तरह से टूट गई तथा दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। अब मकान भी गिरने की कगार पर है। खतरे को देखते हुए वार्ड पार्षद ने मकान को खाली करवाकर राजस्व विभाग का मौका करवाया गया है।
वार्ड पार्षद उर्मिला जसरोटिया ने बताया कि मोहल्ला के इंद्र सिंह का घर भारी बरसात के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इनकी 2 बेटियां हैं। यह परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मां गृहिणी हैं और पिता के पास काम नहीं है। इंद्र कुमार खुद सुल्तानपुर में चाय की दुकान करके अपने परिवार का गुजारा करता है।
गनीमत यह रही कि जब दीवार गिरी तो घर के भीतर कोई नहीं था। इसलिए जान बच गई। इंद्र का मकान गिरने के बाद परिवार अपने रिश्तेदार के घर में अस्थायी रूप से रह रहा है। उन्होंने बताया कि पटवारी ने घर का मुआयना करके हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सहायता राशि मिलने में बहुत विलंब हो सकता है। उन्होंने समर्थ लोगों से यह आग्रह किया है कि तत्काल सहायता कर पीड़ित को राहत देने के लिए आगे आएं।