मनाली में रिहायशी मकान में अचानक लगी भीषण आग, 6 लाख की संपत्ति जलकर राख

Kullu News: कुल्लू जिले के मनाली में गुरूवार देर रात एक रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग की घटना में मकान का रसोईघर और दो कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए, लेकिन दमकल विभाग की तत्परता से आग अन्य मकानों तक नहीं फैली।

6 लाख की संपत्ति जलकर राख

जानकारी के मुताबिक, यह आग की घटना रात को ओल्ड मनाली ब्रिज के पास घटी है। आग की लपटें उठते ही स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन केंद्र मनाली की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन केंद्र मनाली के फायर ऑफिसर सरनपत ने बताया कि आग सुंदर सिंह पुत्र हीरा लाल के मकान में लगी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में मकान के दो कमरे, रसोईघर और फर्नीचर जलकर राख हो गए। संपत्ति का अनुमानित नुकसान लगभग 6 लाख रुपये बताया गया है।

आग लगने के कारणों की जांच जारी

सरनपत ने यह भी बताया कि दमकल कर्मियों की तत्परता के चलते मकान में बाकी संपत्ति लगभग 50 लाख रुपए की सुरक्षित बचाई जा सकी। फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।