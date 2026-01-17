Solan: प्लास्टिक मैनेजमैंट प्लांट में लगी भीषण आग, पंचायत को लाखाें रुपए का नुक्सान

ग्राम पंचायत कुनिहार के अंतर्गत बझोल क्षेत्र में हाल ही में स्थापित किए गए प्लास्टिक मैनेजमैंट प्लांट में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। इस भीषण अग्निकांड में पंचायत को लगभग 10 लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान है।

कुनिहार (नेगी): ग्राम पंचायत कुनिहार के अंतर्गत बझोल क्षेत्र में हाल ही में स्थापित किए गए प्लास्टिक मैनेजमैंट प्लांट में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। इस भीषण अग्निकांड में पंचायत को लगभग 10 लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान है। प्लांट में रखी मशीनरी और प्लास्टिक पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक करीब 20 लाख रुपए की लागत से यह प्लांट पिछले महीने ही स्थापित किया गया था और हाल ही में इसने कार्य करना शुरू किया था। शुक्रवार देर रात अचानक प्लांट में आग लग गई, जिसने वहां रखे प्लास्टिक और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि वहां लगी महंगी मशीनरी भी जलकर नष्ट हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत प्रधान राकेश ठाकुर सहित अन्य प्रतिनिधि और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। प्रधान राकेश ठाकुर ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे प्लांट के एक कर्मचारी ने फोन पर आग लगने की सूचना दी। राकेश ठाकुर ने संदेह जताते हुए कहा कि प्लांट में अपने आप आग लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

आशंका है कि बीती रात प्लांट के आसपास बैठे कुछ लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ खुले में छोड़ने या किसी शरारती तत्व की हरकत के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है। घटना के संबंध में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है और आग लगने के असली कारणाें का पता लगाया जा रहा है।