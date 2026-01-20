Main Menu

  • Himachal: बीमारी से जूझ रहे राम सिंह का आशियाना जलकर हुआ राख, लाखों का नुकसान

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 09:55 AM

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भढेरा गांव में एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां एक ओर परिवार का मुखिया अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर घर लौटा था, वहीं दूसरी ओर कुदरत के क्रूर मजाक ने उनके सिर से छत ही छीन ली।

करसोग (मंडी): हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भढेरा गांव में एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां एक ओर परिवार का मुखिया अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर घर लौटा था, वहीं दूसरी ओर कुदरत के क्रूर मजाक ने उनके सिर से छत ही छीन ली। एक बिजली के खंभे से निकली मामूली सी चिंगारी ने देखते ही देखते दो मंजिला मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया।

कैसे हुआ हादसा?

यह दर्दनाक वाकया उस समय पेश आया जब गांव में स्थित एक बिजली के पोल में अचानक शॉर्ट-सर्किट हुआ। वहां से निकली आग की लपटों ने पास ही स्थित राम सिंह के स्लेटपोश घर को अपनी जद में ले लिया। लकड़ी और पारंपरिक निर्माण होने के कारण आग ने इतनी विकराल रूप धारण कर लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, पूरा मकान आग का गोला बन चुका था।

बीमारी के बाद अब बेघर होने का गम

इस त्रासदी का सबसे भावुक पहलू यह है कि घर के स्वामी राम सिंह (पुत्र सूरत राम) अभी कुछ ही दिनों पहले दिल के ऑपरेशन (हार्ट सर्जरी) से उबर रहे थे। शारीरिक कमजोरी और बीमारी के बीच इस आर्थिक चोट ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। घर के भीतर रखा राशन, कपड़े और कीमती दस्तावेज सब कुछ स्वाहा हो गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, इस अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

राहत और बचाव कार्य

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटों की तीव्रता के आगे सब बेबस नजर आए। बाद में करसोग से दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी संघर्ष के बाद आग को शांत किया। गनीमत यह रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान टल गया।

प्रशासनिक सक्रियता

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। नायब तहसीलदार राहुल शर्मा ने पुष्टि की है कि राजस्व विभाग की टीम (पटवारी) को तत्काल मौके पर राहत किट के साथ भेज दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होते ही पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के तहत उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

