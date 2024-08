Kullu: छनाला सेरी व शैदरी गांव में आग की घटनाओं में 10 लाख का नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 04:25 PM

जिला में आग की 2 घटनाओं में करीब 10 लाख का नुक्सान हुआ है। पहली घटना में छनाला सेरी में काष्ठकुणी शैली में बने एक दोगरे में आग लग गई।

कुल्लू (ब्यूरो): जिला में आग की 2 घटनाओं में करीब 10 लाख का नुक्सान हुआ है। पहली घटना में छनाला सेरी में काष्ठकुणी शैली में बने एक दोगरे में आग लग गई। इस घटना में 6 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। इसके पीछे बिजली के शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार छनाला सेरी में रात को कमलेश पुत्र सर्व दयाल निवासी भनारा के दोगरे में आग लग गई। इस दोगरे में वे पशुओं का चारा आदि रखते थे। आग लगने से 2 कमरों का दोगरा जल गया।

इस जगह तक पहुंचने के लिए सड़क न होने के कारण अग्निशमन विभाग की टीम सड़क से करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल तक पहुंची। उसके बाद टीम ने आग पर काबू पाया। दोगरे में रखा अन्य सामान भी जल गया। फायर ऑफिसर सरनपत ने बताया कि घटना में 6 लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान है। उधर, बीती शाम पुलिस चौकी नित्थर के तहत शैदरी गांव में नीरत सिंह पुत्र खीमी राम के 6 कमरों के लकड़ी के मकान में आग लग गई, जिससे मकान जल गया। घटना में 4 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। आग लगने के पीछे रसोई गैस सिलैंडर में लीकेज को वजह बताया गया।

