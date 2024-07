1 अगस्त से होगा किन्नर कैलाश यात्रा का आगाज, भोलेनाथ के दर्शनों को इस बार 2 रास्तों से जा सकेंगे श्रद्धालु

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 12:47 PM

19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश के लिए यात्रा की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी।

रिकांगपिओ (रिपन): 19850 फुट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश के लिए यात्रा की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी। इस वर्ष से किन्नर कैलाश की यात्रा तांगलिंग मार्ग के अलावा पूर्वनी मार्ग से भी शुरू की जाएगी, ताकि शिव भक्तों को कैलाश दर्शन के लिए आने-जाने में सुगमता रहे। यह निर्णय प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में बुलाई बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी के अलावा पूर्वनी व तांगलिंग पवारी के पंचायत प्रधानों के सहित स्थानीय कमेटियों के पदाधिकारियों ने लंबी चर्चा के बाद लिया।



जिला पर्यटन अधिकारी एवं एसडीएम कल्पा डाॅ. शशांक गुप्ता ने बताया कि औपचारिक रूप से 1 अगस्त से 26 आगत तक आयोजित की जा रही किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान फोरैस्ट व पुलिस सहित होमगार्ड के जवानों की तैनाती के अलावा मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह यात्रा के दौरान खुलने वाले ढाबों में भी खाने आदि के रेट निर्धारित किए जाएंगे। इसी तरह यात्रा वाले दोनों रूटों पर सफाई व्यवस्था का कार्य भी बीडीओ कल्पा की देखरेख में चलेगा, ताकि सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा सके।



बार-बार रंग बदलता है शिवलिंग

किन्नर कैलाश की खास बात ये है कि यहां पर स्थित 79 फुट ऊंचा शिवलिंग बार-बार रंग बदलता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग हर पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह के समय इसका रंग अलग होता है और दोपहर के समय सूरज की रोशनी में इसका रंग बदला हुआ दिखता है और शाम होते ही इसका रंग फिर से बदल जाता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here