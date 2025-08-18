Main Menu

  मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर रखें पैनी नजर: जिला दण्डाधिकारी

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Aug, 2025 09:49 AM

हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र-2025 के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर दृष्टि से पैनी नजर रखे ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। यह बात जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र-2025 के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर दृष्टि से पैनी नजर रखे ताकि इस दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। यह बात जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहाँ बचत भवन में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सेक्टर अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सेक्टर अधिकारी आपस में समन्वय के साथ कार्य करें ताकि मानसून सत्र का सफल संचालन सुनिश्चित हो सके। 

जिला प्रशासन ने 05 सेक्टर में बांटा विधानसभा क्षेत्र

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि मानसून सत्र के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा और इसके आसपास के क्षेत्र को 05 सेक्टर में बांटा है और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन सेक्टरों में विधानसभा काम्प्लेक्स के साथ विधानसभा चौक, सिसील होटल के समीप अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान, विधानसभा बाइफेरकेशन कार्ट रोड केनेडी चौक से चौड़ा मैदान, कार्ट रोड तथा सीटीओ शामिल है। 

व्यापक सुरक्षा योजना तैयार: एसएसपी

और ये भी पढ़े

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की जा चुकी है और सम्बंधित सभी पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग भी की जा चुकी है ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दौरान कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा हर पहलू पर पैनी नजर रखी जाएगी। वही सीआईडी के साथ भी आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सुनिश्चित की जाएगी। 

बैठक में यह रहे उपस्थित 

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला दिव्यांशु, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सेक्टर अधिकारी उपस्थित रहे।

 

