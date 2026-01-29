देहरा पुलिस थाना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति जोकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में उपचाराधीन था की मौत हो गई।

कांगड़ा ( कालड़ा): देहरा पुलिस थाना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति जोकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में उपचाराधीन था की मौत हो गई। एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि 27 जनवरी को राकेश कुमार गांव अमरपुरी तहसील देहरा ने आकर थाना में बयान दर्ज कराया कि उनके साढ़ू राज कुमार (उम्र 52 वर्ष) मछली पकड़ने का कार्य करते थे। उन्होंने बताया कि रात्रि लगभग 8:45 बजे फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमार देहरा पुल के पास मुख्य सड़क के किनारे घायल अवस्था में अचेत पड़ा है।

सूचना मिलते ही राकेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां राज कुमार को गंभीर चोटें आई हुई थीं। राहगीरों द्वारा 108 एम्बुलैंस बुलाकर उन्हें सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया गया, जहां से उनकी नाजुक हालत के चलते टांडा रैफर कर दिया गया। इलाज के दौरान टांडा अस्पताल में राज कुमार की मृत्यु हो गई। थाना में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।