कांगड़ा कार्निवाल में कुर्सियां तोड़ने का मामला: पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले दो युवक किए गिरफ्तार

नगर परिषद कांगड़ा के मैदान में कार्निवाल में रात्रि कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में कुर्सियां तोड़ दीं जिसका वीडियो वायरल हो गया। डी.एस.पी. कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी लेकिन आज सुबह जब वीडियो देखा तो उसे आधार...

कांगड़ा, (कालड़ा): नगर परिषद कांगड़ा के मैदान में कार्निवाल में रात्रि कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में कुर्सियां तोड़ दीं जिसका वीडियो वायरल हो गया। डी.एस.पी. कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी लेकिन आज सुबह जब वीडियो देखा तो उसे आधार पर हमने इन युवकों की खोज शुरू की।

उन्होंने बताया कि शाम तक एक युवक को पकड़ा और उसके बताने पर आरोपित युवक को धर दबोचा। युवक कांगड़ा के निकटवर्ती क्षेत्र का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने माना कि वह शराब के नशे में था।

उसने पुलिस को बताया कि पहले किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ी जिसके बाद गुस्से में आकर उसने 4-5 कुर्सियां तोड़ दीं। उसने यह भी माना कि कुर्सी तोड़ने के बाद उसकी किसी के साथ लड़ाई भी हुई है लेकिन नशा ज्यादा होने के कारण पता नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

