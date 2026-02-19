Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कांगड़ा में ममता हुई शर्मसार! सड़क किनारे मिला नवजात का शव, कुत्तों ने खोला 'पाप' का राज

कांगड़ा में ममता हुई शर्मसार! सड़क किनारे मिला नवजात का शव, कुत्तों ने खोला 'पाप' का राज

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Feb, 2026 01:47 PM

newborn body found on the roadside in kangra

Kangra News: हिमाचल के कांगड़ा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां टांडा मेडिकल कॉलेज के समीप स्थित खोली पंचायत के सिंबल खोला वार्ड में सड़क किनारे एक नवजात का शव बरामद हुआ है। कलयुगी माता-पिता द्वारा जन्म के तुरंत बाद मासूम को इस तरह...

Kangra News: हिमाचल के कांगड़ा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां टांडा मेडिकल कॉलेज के समीप स्थित खोली पंचायत के सिंबल खोला वार्ड में सड़क किनारे एक नवजात का शव बरामद हुआ है। कलयुगी माता-पिता द्वारा जन्म के तुरंत बाद मासूम को इस तरह लावारिस छोड़ने की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

कुत्तों की हरकत से खुला राज

जानकारी के अनुसार, जब स्थानीय लोग सैर पर निकले थे, तब उन्होंने कुछ कुत्तों को सड़क किनारे एक जगह पर जमीन खोदते हुए देखा। कुत्तों की असामान्य हरकत देख जब ग्रामीण वहां पहुंचे और मिट्टी हटाई, तो वहां एक सफेद रंग की पोटली दबी हुई मिली। संदेह होने पर ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना कांगड़ा पुलिस को दी।

पोटली खोलते ही नम हो गई सबकी आंखें

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब ग्रामीणों की मौजूदगी में सफेद पोटली को खोला, तो उसके भीतर एक नवजात का शव बरामद हुआ। इस दर्दनाक मंजर को देखकर मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि कोई अपने जिगर के टुकड़े के साथ इतनी निर्दयता कैसे कर सकता है।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी कांगड़ा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चे की मौत जन्म के समय हुई थी या उसे जिंदा दफनाया गया था। फिलहाल, पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हाल ही में हुए प्रसव के रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि मासूम को फेंकने वालों का सुराग लगाया जा सके।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!