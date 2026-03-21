Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: नाहन जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी की मौत

Himachal: नाहन जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Mar, 2026 10:26 AM

inmate serving murder sentence dies in nahan jail

आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बुजुर्ग कैदी की शुक्रवार शाम नाहन मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पांवटा साहिब निवासी 67 वर्षीय हरभजन सिंह (पुत्र प्रीतम सिंह) के रूप में हुई है।

नाहन (सिरमौर): आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बुजुर्ग कैदी की शुक्रवार शाम नाहन मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान पांवटा साहिब निवासी 67 वर्षीय हरभजन सिंह (पुत्र प्रीतम सिंह) के रूप में हुई है।

स्वास्थ्य और उपचार का घटनाक्रम

हरभजन सिंह बीते 13 वर्षों से हत्या के एक मामले में जेल में अपनी सजा काट रहा था। मृतक गले के कैंसर (Throat Cancer) से पीड़ित था और उसका नियमित उपचार PGI चंडीगढ़ में चल रहा था।

दो दिन पहले ही उसे PGI ले जाया गया था जहाँ डॉक्टरों ने उसे कीमोथेरेपी कराने का सुझाव दिया था। शुक्रवार दोपहर उसे दांत निकलवाने के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ से लौटने के बाद जेल में उसकी स्थिति बिगड़ गई।

और ये भी पढ़े

अचानक बिगड़ी तबीयत

जेल परिसर पहुँचने के कुछ ही समय बाद हरभजन सिंह के मुंह से रक्तस्राव (Bleeding) होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज नाहन पहुँचाया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शाम लगभग 7 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी का वक्तव्य

जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कैदी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। नियमों के तहत पुलिस को सूचना दे दी गई है और परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया है और आगामी कानूनी प्रक्रिया जारी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!