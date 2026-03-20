हिमाचल की GDP में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में 9.8 प्रतिशत का इजाफा

Himachal Budget Session : वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में लगभग 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष की...

Himachal Budget Session : वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में लगभग 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है।

वर्ष 2025-26 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उल्लेख किया कि हालांकि राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और निरंतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण वास्तविक विकास की गति धीमी हुई है। राज्य के जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2025-26 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 1.9 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी 2,53,886 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसकी तुलना में वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी 2,30,587 करोड़ रुपये था, जो 23,299 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बना हुआ है, जिसके बाद उद्योग और कृषि का स्थान है।

राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 64,051 रुपये अधिक

वहीं, प्राथमिक क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वर्ष 2025-26 में 18,824 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 17,362 करोड़ रुपये से 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 66,324 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 61,561 करोड़ रुपए से 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। सेवा क्षेत्र में मजबूत विस्तार की उम्मीद है, जिसमें वर्ष 2024-25 के 57,643 करोड़ रुपये से बढ़कर जीवीए 62,581 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो 8.6 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज करेगा। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 9.8 प्रतिशत बढ़कर 2,83,626 रुपये होने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 64,051 रुपये अधिक है। सर्वेक्षण में बुनियादी ढांचा विकास, कृषि सहायता और जलवायु-अनुकूल नीतियों के माध्यम से विकास को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया गया है। कुल मिलाकर, यह एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है।