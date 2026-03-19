Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल के इस जिले में गैस सिलेंडर को लेकर DC ने दिए सख्त निर्देश

हिमाचल के इस जिले में गैस सिलेंडर को लेकर DC ने दिए सख्त निर्देश

Edited By Jyoti M, Updated: 19 Mar, 2026 05:33 PM

dc issues strict directives regarding gas cylinders in this district of himachal

शिमला जिला में गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीरवार को गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सरकार द्वारा तय की गई...

हिमाचल डेस्क। शिमला जिला में गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीरवार को गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि जिला में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार करने के निर्देश दिए गए है जिसके तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट होमस्टे आदि को नियमित आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला में कहीं भी घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निरंतर जारी है। इसीलिए लोग इन चीज़ों का अनावशयक भण्डारण न करें। 

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति की निरंतर निगरानी कर रहा है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने तथा प्रशासन को सहयोग देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सभी उपमंडल दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी वालों के साथ प्रतिदिन बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और रोज सांय निर्धारित फॉर्मेट पर इसकी रिपोर्ट दे रहे है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपयोग की जांच भी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बड़े विकास कार्यों में मशीनरी के लिए डीजल की जरूरत रहती है तो उन कार्यों के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये ताकि कोई भी विकास कार्य बाधित न हो। 

और ये भी पढ़े

यह भी रहे उपस्थित

बैठक में एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान, डीएसपी सिटी गुलशन नेगी और एफएसओ अनीता ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!