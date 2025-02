Una: अम्ब के उद्योग में आयकर विभाग की छापेमारी, लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की चल रही जांच

अम्ब क्षेत्र में स्थित एक उद्योग पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई बुधवार सुबह शुरू हुई और देर शाम तक जारी रही।

अम्ब (अश्विनी): अम्ब क्षेत्र में स्थित एक उद्योग पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई बुधवार सुबह शुरू हुई और देर शाम तक जारी रही। बुधवार सुबह आयकर विभाग की केन्द्रीय एजैंसी दिल्ली से पहुंची टीम के उद्योग में अचानक दबिश देने के बाद उद्योग प्रबंधकों के हाथ-पांव फूल गए। सूत्रों का कहना है कि विभागीय टीम ने उद्योग में रेड करने के दौरान सबसे पहले सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए और गेट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया।

सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी का कारण उद्योग से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन थे, जिनकी जानकारी विभाग को मिली थी। विभागीय टीम ने उद्योग परिसर में मौजूद सभी दस्तावेजों, खातों और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच की। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेजों को जब्त किया गया और डिजिटल डेटा की भी जांच चल रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है और अब सबकी नजरें आयकर विभाग के अगले कदम पर हैं।

