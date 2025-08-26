Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, अढ़ाई लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध लकड़ी बरामद

Mandi: वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, अढ़ाई लाख रुपए से अधिक कीमत की अवैध लकड़ी बरामद

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 05:58 PM

illegal wood recovered from house

नाचन वन मंडल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में अवैध रूप से रखे देवदार के 36 स्लीपर बरामद किए हैं। वन विभाग की टीम ने छज्जू राम पुत्र जीवानन्द निवासी शलोग के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

चैलचौक (योगिन्द्र): नाचन वन मंडल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में अवैध रूप से रखे देवदार के 36 स्लीपर बरामद किए हैं। वन विभाग की टीम ने छज्जू राम पुत्र जीवानन्द निवासी शलोग के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकद्दमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बरामद की गई लकड़ी की कीमत 2.67 लाख रुपए आंकी गई है। डीएफओ नाचन एसएस कश्यप ने लकड़ी बरामद करने की पुष्टि की है। डीएफओ से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग नाचन को गुप्त सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने ज्यूणी घाटी के शलोग गांव में दबिश दी। विभागीय टीम में वन रक्षक वीरेंद्र, देश राज, कर्ण व वन मित्र राकेश कुमार ने छजु राम के घर में दबिश दी। घर में देवदार के 36 स्लीपर बरामद हुए। 

विभागीय टीम ने जब छज्जू राम से लकड़ी का परमिट मांगा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बाद में उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। विभागीय टीम ने अवैध लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। डीएफओ एसएस कश्यप ने बताया कि वन परिक्षेत्राधिकारी नाचन महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में बरामद लकड़ी का पेड़ का ठूंठ डीपीएफ लोट में बरामद कर लिया है। उधर, अवैध लकड़ी बरामद करने के बाद डीएफओ नाचन ने वन मंडल नाचन में गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि वन काटुओं को कतई बक्शा नहीं जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!